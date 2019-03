„Žádný izraelský lídr není král,“ vzkazuje Netanjahuovi generál Gantz. Sám si buduje image holubice i jestřába

Předvolební kampaň je poměrně agresivní, obzvlášť ze strany vládního Likudu. Netanjahuova strana straší voliče, že Gantz by byl příliš slabý premiér v době, kdy znovu stoupá napětí mezi židovským státem a radikály v Gaze. „Gantz plánuje další stažení z Judeje a Samaří. Nábíl Abú Rudajna, tiskový mluvčí Abbáse, přivítal Gantzova slova s tím, že z palestinské perspektivy jde o povzbuzující názory. Benny Gantz: to je levice, nová levice,“ hlásá Likud ve svém volebním spotu.

Jestřáb Netanjahu dál sází na svou image tvrdého politika, který umí zajistit bezpečnost. Před pár dny ukázal světu, jak blízko má k americkému prezidentu Donaldu Trumpovi, který oficiálně uznal svrchovanost Izraele nad Golanskými výšinami. Návštěvu USA ale ukončil předčasně, aby se postaral o odvetu za raketu vystřelenou z Gazy, která v Izraeli zranila sedm lidí.

V centru kampaně se ocitl rovněž devatenáctiletý Gal Keidan – oběť teroristického útoku. Likud využil příležitosti, aby varoval před nástupem levice a spojením s Araby, což by podle strany vedlo jen k dalším útokům. Gantz obvinil politiky, že těží z tragédie, a snaží se tak získat politické body. „Lidé mi říkají, ať jdu do něj (Netanjahua), ale my se snažíme o změnu. Nechci, aby se z nás stalo něco, co být nechceme,“ konstatoval bývalý generál.