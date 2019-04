Kouzelník popáté premiérem. Izraelský prezident pověřil Netanjahua sestavením vlády

– Netanjahu, který je potřetí ženatý, je autorem řady knih o terorismu. Je inteligentní, energický a rozhodný, avšak též dosti arogantní. Rád vystupuje v televizi, umí výborně anglicky a za politický vzor si zvolil Winstona Churchilla.

– Rodák z Tel Avivu (narozen 21. října 1949) prožil mládí v Jeruzalémě a dospívání v USA, zejména ve Filadelfii. Již ve svých 17 letech se ale jako člen elitní vojenské jednotky zúčastnil šestidenní války Izraele proti Egyptu, Sýrii a Jordánsku a v roce 1972 byl zraněn během osvobozování uneseného letadla Sabena v Tel Avivu.

– V USA vystudoval Massachusettský technický institut (MIT), koncem 70. let začal podnikat, po návratu do Izraele v roce 1978 působil v diplomatických službách.

– V roce 1976 zahynul Netanjahuův bratr Jonathan (Joni), jenž padl jako velitel speciální jednotky, která v ugandském Entebbe zachraňovala více než 100 izraelských rukojmí z letadla uneseného palestinskými teroristy.

– Členem parlamentu se poprvé stal v roce 1988, šéfem Likudu byl v letech 1993–1999 a znovu od prosince 2005, kdy vystřídal Ariela Šarona.

– Několikrát byl ministrem zahraničí, jednou ministrem financí. V ekonomice se opírá o tradiční liberální recepty, jako je snižování daní, privatizace a úsporný rozpočet.

– „Bibi“ Netanjahu je z hlediska délky v premiérské funkci na druhém místě za zakladatelem Izraele Davidem ben Gurionem: ben Gurion byl premiérem od roku 1948 s přestávkou do roku 1963 přes 13 let, Netanjahu je ve funkci – také s přestávkou – také přes 13 let a ben Guriona by mohl překonat letos 17. července.

– Poprvé byl premiérem v letech 1996–1999, podruhé od března 2009.

– Od loňska je ale tento izraelský premiér v ohrožení. Generální prokurátor Avichaj Mandelblit letos v únoru oznámil, že jej ve třech kauzách obviní z korupce a podvodu. Mandelblit chce podle dřívějších informací premiéra obvinit z úplatkářství v kauze nazvané případ 4000 a v dalších dvou kauzách (označovaných jako případ 1000 a případ 2000) má být obviněn z podvodu a zneužití důvěry.

Kauza zvaná případ 4000 se týká telekomunikační firmy Bezeq, jejíž společnost Walla! provozuje stejnojmenný zpravodajský server, další dvě kauzy se týkají přijetí darů od premiérových přátel-miliardářů a jedna z nich rovněž ovlivňování novin tak, aby o premiérovi psaly pozitivně. Netanjahu obvinění již několikrát odmítl a označil za „politicky motivovaná“.

– Netanjahu byl v roce 1996 ve svých 46 letech nejmladším premiérem země v historii a je prvním šéfem kabinetu, který se narodil po vzniku Izraele v roce 1948.

– Jeho první premiérské období (1996–1999) bylo charakterizováno politickou nestabilitou a dílčími územními ústupky vůči Palestincům (Izrael se v roce 1997 stáhl z 80 procent Hebronu a o rok později na základě Memoranda z Wye River rozšířil palestinskou autonomii na západním břehu Jordánu o 13 procent).

– Poslední premiérské období Netanjahua od března 2009 kvalifikují odborníci různě. „Bibi“ se většinou mohl opřít o podporu v parlamentu i na veřejnosti, v zahraničí byl ale někdy kritizován za malý, či spíše žádný pokrok v mírovém procesu s Palestinci a za souhlas s rozšiřováním osad na Západním břehu Jordánu. Netanjahu v červnu 2009 sice připustil existenci nezávislého palestinského státu, který ale nesmí být ozbrojen a Izraeli to musí být zaručeno, koncept „dvou států“ ale již opustil.

– V posledních letech, kdy mírový proces s Palestinci stagnuje a uskutečnilo se několik válek a dalších konfrontací s radikálním Hamasem, který ovládá Pásmo Gazy, varuje Netanjahu zejména před íránským jaderným programem a nebezpečím „mezinárodního terorismu“.

– Za jeho vládnutí je hospodářství v relativně dobrém stavu, i když se podle kritiků zvyšuje nerovnost ve společnosti.

– izraelský premiér v ČR či Československu od vzniku Izraele, v květnu 2012 na společném zasedání české a izraelské vlády a naposledy v prosinci 2012, kdy osobně poděkoval premiéru Petru Nečasovi za postoj ČR při hlasování o statusu Palestiny v OSN (ČR se jako jediná země EU postavila proti tomu, aby OSN přiznala Palestině postavení nečlenského pozorovatelského státu).

Zdroj: ČTK