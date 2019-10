Šanci na sestavení izraelské vlády dostane Gantz. Netanjahu neuspěl

Netanjahu v projevu uvedl, že bez přestávky usiloval o vytvoření „široké vlády národní jednoty“, která by zahrnovala Likud, jeho menší náboženské spojence a Modrobílé. „V uplynulých týdnech jsem udělal vše pro to, aby Benny Gantz přišel k jednacímu stolu. Bohužel to opakovaně odmítl,“ řekl dlouholetý premiér.

List The Times of Israel upozornil, že Netanjahu mandát vrátil několik dní předtím, než mu vyprší lhůta na sestavení nové vlády. Jair Lapid, který byl na kandidátce koalice Modrobílí druhý, ohodnotil premiérovo oznámení slovy, že „opět selhal“. Modrobílí se podle něj pokusí sestavit „liberální vládu jednoty“.

Kancelář prezidenta vzápětí uvedla, že Rivlin bude nyní konzultovat se zástupci dalších politických stran. Má v úmyslu jim oznámit, že sestavením nové vlády pověří Gantze.

Volební pat

Zářijové předčasné volby v Izraeli skončily těsným vítězstvím Modrobílých. Likud poté získal podporu většího počtu poslanců, proto mu dal prezident šanci. Nebyla jich však většina a nikoho dalšího Netanjahu nepřesvědčil.

Rivlin si přál velkou koalici dvou hlavních uskupení. Gantz nicméně spolupráci s Netanjahuem odmítl kvůli jeho problémům se zákonem. Pravicový politik v několika případech čelí podezření z korupce a podvodu.