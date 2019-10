Příliš nepřesvědčili. Několik kandidátů na eurokomisaře může počítat s dodatečnými otázkami

Ve čtvrtek má europarlament nejnabitější den

Ve čtvrtek se nejzajímavější „grilování“ očekávalo u italského expremiéra Paola Gentiloniho, který má dostat na starost hospodářství. Gentiloni například uvedl, že bude dbát na snižování veřejných dluhů. Německý konzervativní europoslanec Markus Ferber levicovému expremiérovi připomněl, že ještě před několika lety z Říma kritizoval údajně příliš přísná rozpočtová pravidla EU.

„Chci aby tohle bylo úplně jasné. Nejsem a nebudu v Komisi zástupcem jedné vlády,“ odpověděl Gentiloni na jeho dotaz, zda hodlá dbát na dodržování pravidel o rozpočtovém schodku a snižování veřejného dluhu také u Itálie.

Řím čelí výtkám současné Komise kvůli dřívějšímu návrhu rozpočtu, který přesahoval povolený schodek. Nová italská vláda nyní návrh přepracovává a Gentiloni přislíbil, že k němu bude přistupovat „se stejnou pozorností a vážností“ jako v případě rozpočtů ostatních zemí.

Navržený eurokomisař mluvil také o plánu na vytvoření celounijního systému, který by v případě náhlého hospodářského otřesu pomohl podpořit nezaměstnané. Nedokázal však upřesnit, zda by měly jednotlivé státy v rámci tohoto mechanismu dostávat úvěry, či by mělo jít o přímou podporu z unijního rozpočtu.