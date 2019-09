EU by měla předvést v brexitu velkorysost. Jako Češi, když se rozváděli se Slováky, míní europoslanec Vondra

Podle europoslance Vondry je těžké předpovídat, jak a kdy odchod Velké Británie dopadne. „Myslím si, že to neusnadnila ani EU, měla k tomu přistoupit velkoryseji. Když se Češi rozváděli se Slováky, tak myslím Češi předvedli určitou velkorysost a ono se to pak vyplatí,“ konstatoval Vondra.

„To, co se vyjednalo mezi Čechy a Slováky, schválily oba parlamenty, tady v té situaci nejsme, neschválil to ani britský parlament, ani na druhé straně nejvyšší orgány (EU) dohodu neschválily,“ odmítl Vondra, že by se i při plánování brexitu obě strany už na něčem dohodly.

„Myslím, že není pravda, že Boris Johnson chce brexit bez dohody. Do poslední chvíle hraje o to, aby tam nebyla Irská pojistka,“ uvedl Vondra. V tom by podle jeho názoru měla EU vyjít vstříc.

Hraje se i o to, kdo bude stavět plot

„Tak, jak to je nyní v dohodě, kterou zatím nikdo neschválil, tak je to pro Británii podle mého soudu těžko akceptovatelné. Tam se hraje o to, kde bude v Irsku hranice. A Británie může jenom těžko souhlasit s opatřením, které by ve svém konečném důsledku mohlo znamenat odtržení Severního Irska od Velké Británie, pokud by Velká Británie nesouhlasila s tím uzavřít s EU celní unii,“ dodal europoslanec.