Na Blízkém východě vypršelo dočasné příměří. Izrael pokračuje v operacích proti Hamásu

V Pásmu Gazy vypršelo příměří mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás, uvádí agentury. Ani jedna ze stran do 6:00 SEČ neoznámila jeho prodloužení. Deník The Wall Street Journal přitom s odkazem na zdroje z Egypta v pátek ráno uvedl, že se bojující strany dohodly na prodloužení dočasného klidu zbraní o další den. Krátce před uplynutím příměří se v Izraeli u Pásma Gazy rozezněl poplach, který varuje před leteckými útoky. Jeruzalém to označil za porušení dohody a oznámil pokračování vojenských operací proti Hamásu. Palestinská média informovala o útoku izraelských sil na severu Gazy.