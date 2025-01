ŽIVĚ: Ministři odpovídají na ústní interpelace

Fiala vyzdvihl vládní investice

Premiér zmínil některé konkrétní údaje, například o loňském růstu české ekonomiky asi o 1,1 procenta, inflaci 2,4 procenta a o odhadů růstu reálné mzdy kolem 4,3 procenta. Letos se čeká zrychlení růstu hospodářství na 2,5 procenta, inflace kolem 2,5 procenta a růst reálných mezd zhruba o čtyři procenta, vypočetl. Vyzdvihl vládní investice a zpomalení tempa zadlužování státu. Pozitivní není podle Fialy to, že klesá průmyslová výroba, jde ale podle něj o celoevropský problém.

„Pokud jde o celkový stav naší ekonomiky, tak v porovnání s ostatními zeměmi na tom nejsme vůbec špatně,“ zdůraznil ministerský předseda. Opozice by podle něho měla s vládou „sdílet radost z toho, že rostou reálné mzdy, že hodně investujeme a že tempo růstu naší ekonomiky je takové, že patříme k těm lepším, ne-li nejlepším v Evropské unii“.

Schillerová reagovala slovy, že je smutné Fialu poslouchat. Je podle ní otázkou, zda ví, o čem mluví. České republice se podle předsedkyně klubu ANO nepodařilo nastartovat po covidové krizi. „To je dáno tím, pane premiére, že vaše vláda nedělá prorůstovou politiku a my tím přicházíme o obrovské peníze,“ dodala.

Důchody pro náročné profese

Fiala během interpelací také hájil navrhované řešení možného předčasného důchodu pro zaměstnance s rizikovou prací v takzvané třetí kategorii. Odmítl tvrzení poslankyně opozičního hnutí SPD Lucie Šafránkové, podle níž koalice tyto lidi podrazila, když je na poslední chvíli vyřadila z okruhu pracovníků s nárokem na dřívější odchod do standardního důchodu až o pět let.

Vládní poslanci pro tyto pracovníky navrhli povinný příspěvek zaměstnavatelů do individuálního spoření na stáří. „Je to spravedlivé, je to proveditelné a bude to lidem, kteří pracují v těžkých podmínkách, skutečně vytvářet možnost odchodu do předčasného důchodu, aniž by byli nějakým způsobem kráceni,“ prohlásil Fiala.

Podle schválené důchodové reformy mohou chodit do penze dřív bez krácení pobírané částky podle počtu odpracovaných směn lidé z nejrizikovější čtvrté kategorie, tedy asi dvanáct tisíc osob. Dalších 108 tisíc lidí ze třetí kategorie, kteří pracují v chladu, teple, s fyzickou zátěží či vibracemi, vládní poslanci z vládní reformní novely při jejím sněmovním schvalování vyškrtli. Slíbili jim povinný příspěvek zaměstnavatelů. Rozdíl proti čtvrté kategorii rizika podle Fialy odpovídá tomu, co se děje v realitě.