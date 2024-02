„Není možné to prostě okecávat,“ říká k premiérovu podílu Havlíček. Kolem Fialy není jediná pochybnost, hájí jej Benda

„Dělá ze sebe trochu popleteného profesora, ačkoliv to není možné, aby člověk jeho inteligence nevěděl, že vkládá peníze do instituce, která je – v uvozovkách – pračkou peněz,“ prohlásil na konto předsedy vlády Petra Fialy (ODS) místopředseda poslaneckého klubu hnutí ANO Karel Havlíček. Premiérův stranický kolega a místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Marek Benda uvedl, že kolem Fialy v tomto ohledu „není jediná pochybnost“. O kauze debatovali v pořadu Události, komentáře.

Poslanci z hnutí ANO a SPD Fialu kritizovali, protože by jako předseda vlády měl podle nich mít o svých financích přehled. Premiér uznal, že majetkové přiznání vyplnil špatně. Má ale za to, že nic trestného neudělal.

„Dělá ze sebe trochu popleteného profesora, ačkoliv to není možné, aby člověk jeho inteligence nevěděl, že vkládá peníze do instituce, která je – v uvozovkách – pračkou peněz,“ podotkl místopředseda hnutí ANO. Upozornil také na to, že před kampeličkou, kam Fiala peníze v roce 2015 vložil, varovaly prý Česká národní banka a ministerstvo financí. V instituci se údajně „praly špinavé peníze a seděli tam kmotři“.

Benda tvrdí, že neví, co by měl k situaci premiér Fiala více říkat. „Nevím, co se tady konstruuje za obvinění.“ Družstevní záložna stále funguje, dodal, je pod dohledem České národní banky. „Myslím, že když ukládáte peníze do banky, tak nezkoumáte její akcionáře, a dokonce i do záložního úvěrového družstva, není to věc, kterou normální člověk normálně dělá,“ pokračoval Benda.

Problém s akcionáři

„Problém je jinde,“ oponuje Havlíček. „Sestava podílníků – to nebyly tisíce a desetitisíce akcionářů, není možné, aby nevěděl, kdo tam je a co tam ti lidé dělají,“ připomněl s tím, že podílníci byli prý Fialovými kolegy, byli sponzory ODS. „Prostě byla to jedna velká rodina.“

„Tady se smotávají furt nějaké příběhy, jestli je možná něco špatně s tou záložnou, ale kolem Petra Fialy není jediná pochybnost,“ prohlásil Benda.

Hnutí ANO se podle Havlíčka zdá celá situace úplně absurdní. O vložený milion korun prý nejde. „Jestliže se nám dnes snaží tvrdit, že diverzifikuje riziko, tak prosím pěkně – každý alespoň pologramotný člověk ví, že buď si peníze dává tam, kde skutečně snižuje riziko, anebo tam, kde získává větší úrokovou sazbu,“ poukázal.

Premiér vysvětlil, že peníze z družstevní záložny vybral v roce 2020 na koupi bytu.

„My se na to díváme z toho politického úhlu pohledu. Pan premiér Fiala přece není bezdomovec, je to člověk, který je a měl by být gramotný, a jedna věc je, že dá zdroje a peníze do této instituce, kdy každý zjevně vidí, že to není úplně normální banka,“ uvedl Havlíček.