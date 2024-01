Fiala zkontroloval po chybě formuláře o střetu zájmů. Pokuta může být už promlčená

Premiér Petr Fiala (ODS) zkontroloval formuláře o střetu zájmů po upozornění, že v majetkových přiznáních neuvedl, že byl vlastníkem podílu v Podnikatelské družstevní záložně (PDZ). Dodal, že do dokumentu pro jistotu doplnil například i dlouholeté penzijní připojištění. Na opomenutí upozornil v pondělí server Seznam Zprávy s tím, že Fialovi hrozí padesátitisícová pokuta. Premiér napsal, že pokuta je možná již promlčená. Pokud se to potvrdí, dá částku na charitativní projekty.

Fiala v pondělí uvedl, že měl v záložně běžný účet a neuvědomil si, že to znamená současně i podíl. Napsal, že začal prověřovat, jakým způsobem lze situaci napravit. Zopakoval, že chybu udělal neúmyslně. „V minulých dnech jsem zkontroloval svoje vyplněné formuláře o střetu zájmů. Obrátil jsem se i na experty ze státní zprávy, protože existují různé interpretace, co a do kterého přiznání správně vyplnit,“ uvedl.

Výsledkem konzultací je podle Fialy nakonec více změn. „Pro jistotu jsem doplnil například i svoje dlouholeté penzijní připojištění,“ dodal. Do záložny podle dřívějších informací uložil nejprve 700 tisíc a poté 250 tisíc korun. Po dotazech médií připravil příslušné výpisy z Komerční banky a dal je k dispozici vládnímu tiskovému oddělení k možnému nahlédnutí ze strany médií.