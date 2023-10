Premiér Fiala jednal s Netanjahuem i Herzogem. Slíbil, že na summitu EU bude usilovat o podporu Izraele

Zahraniční zpravodaj ČT Michal Kubal návštěvu označil za gesto solidarity. „Podle toho, co jsme měli možnost slyšet z českých diplomatických zdrojů, tak o tom, že by premiér Fiala zamířil do Izraele, se začalo mluvit hned po teroristických útocích,“ řekl Kubal. Česká a izraelská vláda měly jednat v Praze dva dny po útocích.

„Nový termín našeho setkání jsme zvolili záměrně den před jednáním Evropské rady, abych měl co nejčerstvější informace ze země a také nové argumenty pro podporu Izraele v Radě. V Bruselu budu usilovat o to, aby Rada potvrdila jednoznačnou podporu Izraeli a jeho právo na sebeobranu,“ napsal Fiala na sociální síti X.

Česká republika je díky svému silnému obrannému průmyslu připravena poskytnout Izraeli pomoc, řekl Fiala. Izrael má o určitou formu pomoci zájem, podrobnosti ale sdělovat nechtěl. Premiér řekl, že s Netanjahuem hovořil mimo jiné o konkrétních formách pomoci v dalších týdnech: „Česká republika už poslala některé komponenty pro balistickou ochranu jednotlivých osob, jsme připraveni pomoci i dalšími věcmi, které nám umožňuje silný obranný průmysl, který Česko má.“

Po politických jednáních Fiala navštívil v nemocnici Ichilov v Tel Avivu.