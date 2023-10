Budeme při vás stát v „nejtemnější hodině“, řekl Sunak v Izraeli Netanjahuovi

„Vím, že přijímáte všechna preventivní opatření pro to, abyste se vyhnuli ublížení civilistům. To je v přímém kontrastu s tím, co dělá Hamás,“ řekl Sunak Netanjahuovi a ocenil, že Izrael souhlasil s otevřením hraničního přechodu z Egypta do Pásma Gazy pro humanitární potřeby.

„Jsem hrdý, že tu s vámi mohu stát. V nejtemnější hodině Izraele jako váš přítel. Budeme při vás solidárně stát. Budeme stát při vašem lidu a také chceme, abyste vyhráli.“

Netanjahu po jednání se Sunakem prohlásil, že jedním z cílů krvavého útoku hnutí Hamás na Izrael 7. října bylo zhatit mírové snahy Izraele v regionu. Netanjahu hovořil o „dlouhé válce“ s Hamásem, při které bude Izrael podle něj potřebovat britskou podporu i jednotu vlastních obyvatel. „Nikdy jsem neviděl Izraelce jednotnější než nyní,“ poznamenal Netanjahu.

Sunak: Obětí Hamásu je i palestinský lid

Jednání izraelské diplomacie v poslední době, konkrétně snahy normalizovat vztahy s arabskými státy, uvedl také americký ministr zahraničí Antony Blinken jako jednu z možných motivací Hamásu pro útok na Izrael. Údajně blízko dohody o formálním zahájení diplomatických vztahů byl Izrael se Saúdskou Arábií.

Saúdská Arábie se nepřipojila k takzvaným Abrahámovým dohodám zprostředkovaným Spojenými státy, na jejichž základě s Izraelem normalizovaly diplomatické vztahy například Spojené arabské emiráty nebo Bahrajn. V posledních měsících nicméně Rijád a Jeruzalém o normalizaci vztahů jednaly, a to údajně úspěšně. Izrael podle zářijového prohlášení očekával uzavření dohody „v první čtvrtině roku 2024“.