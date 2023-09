Saúdové a Izraelci se opatrně usmiřují. Přelomovou mírovou dohodu však brzdí osud Palestinců

přehrát video Horizont ČT24: Usmiřování Izraele se Saúdskou Arábií

Možnost průlomu ve vztazích mezi konzervativním islámským královstvím a židovským státem překročila rovinu pouhých dohadů. „Každým dnem se blížíme (dohodě). Zdá se, že poprvé je to vážný pokus. Uvidíme, jak to dopadne,“ řekl televizní stanici Fox saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán. Vše pomáhají dojednat Spojené státy. Prezident Joe Biden se ve středu poprvé od nástupu do funkce sešel s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. „Kdybychom spolu ještě před deseti lety debatovali o možnosti normalizace vztahů se Saúdskou Arábií, tak bychom se na sebe asi podívali ve stylu: Co jsme to vypili?“ komentoval vývoj šéf Bílého domu. O tak velké překvapení se ale ve skutečnosti nejedná. Saúdská Arábie a Izrael udržovaly už řadu let neformální, ale velice intenzivní diplomatické styky reprezentované Muhammadem bin Salmánem i Netanjahuem. Před třemi lety izraelský premiér odletěl neoznačeným letadlem do Saúdské Arábie a oba lídři spolu jednali.

Netanjahu nyní ocenil snahu USA o změnu v saúdsko-izraelských vztazích. „Domnívám se, že pod vaším vedením, pane prezidente, můžeme dosáhnout historického míru mezi Izraelem a Saúdskou Arábií,“ ocenil Bidena šéf izraelské vlády. Jenže Američané i Saúdové požadují od Izraele protihodnotu. „Nejprve vyřešit izraelsko-palestinský problém a teprve pak normalizace s Izraelem,“ vysvětluje analytik IDC Izrael Ehud Evental. „Dýka do zad palestinskému lidu“ Zisky pro Palestince by Saúdům umožnily obhájit mír s Izraelem před těmi, kdo to už teď označují za zradu. „Navazování vztahů mezi sionistickým režimem a státy v regionu vráží dýku do zad palestinskému lidu,“ konstatoval íránský prezident Ebrahim Raísí. Ústupky Palestincům by ale takřka jistě narazily u radikálně pravicového křídla izraelské koalice. Netanjahu tak může získat mírovou smlouvu, s tím však ztratit vlastní vládu. „Tipuji, že se bude snažit mít obojí. Netanjahu ale v poslední době ztratil koaliční potenciál na levém okraji od současné koalice. Takže dilema tu bude. Je tu také možnost odejít do funkce prezidenta, v posledních letech nicméně bojoval o svůj comeback, a ty možnosti, které se nabízely, elegantní odchod z vysoké politiky, tak to nevyužil,“ poznamenal blízkovýchodní zpravodaj ČT David Borek.

Reformy i vražda novináře Klíčovou změnu třičtvrtě století staré politiky ultrakonzervativní dynastie k židovskému státu umožnil vzestup osmatřicetiletého korunního prince Muhammada bin Salmána, který vládne jménem svého otce od léta 2017. Současně je i premiérem, hlavou královského soudu a předsedou vlivného Výboru pro ekonomické záležitosti. Nebývalá koncentrace moci v jeho rukou přinesla i razantní politiku. Zvlášť tváří v tvář k agresivnímu regionálnímu rivalovi – Íránu. „Jsme znepokojení každou zemí, která získá jadernou zbraň. To je špatný krok. Pokud ji (Íránci) získají, budeme ji muset mít i my. Z bezpečnostních důvodů a kvůli vyvážení moci na Blízkém východě. Ale to my nechceme,“ řekl Foxu bin Salmán. Silně protiíránský kurz pod taktovkou Muhammada bin Salmána pochází už z doby, kdy v roce 2015 jako devětadvacetiletý nastoupil do čela ministerstva obrany. Armádní intervence v sousedním Jemenu sice zachránila místní vládu před prohrou s hútijskými povstalci podporovanými Íránem, Rijádu ale přinesla obvinění z válečných zločinů. Klíčovým okamžikem vzestupu korunního prince byl palácový převrat z listopadu 2017. Zatčeno bylo tehdy na pět set lidí a hotel Ritz-Carlton se stal luxusním vězením pro jedenáct prominentních princů. Na svobodu se dostali až po odevzdání obřích majetků a rezignaci na veřejné funkce. Drsnou čistku uvítala mladá generace, která v zemi tvoří 60 procent populace. „Co se stalo, je skvělé. Znamená to vítězství pro vládu. K zodpovědnosti je třeba popohnat kohokoliv. Ať už je to královská osoba, nebo obyčejný občan,“ uvedl tehdy obyvatel Rijádu Abdalláh al-Otaibí.

