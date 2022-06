Ulice před ambasádou Saúdské Arábie v USA nese nově jméno zavražděného Chášakdžího

Na administrativu prezidenta Donalda Trumpa mířila ostrá kritika za nejasný postoj k vraždě novináře. Aktivisté jí vyčítali, že upřednostňuje obchod. Stejné výtky teď před plánovanou cestou do Saúdské Arábie míří i na Bidena.

Podle přátel zavražděného kritika saúdského režimu je krok Washingtonu vzkazem do Rijádu, že ne všechno se dá koupit. „Učiníme je odpovědnými a donutíme je se zpovídat z vraždy našeho přítele,“ prohlásila Sarah Leah Whitsonová, členka Chášakdžího organizace „Demokracii pro arabský svět“.

Saúdská Arábie je pro USA důležitá

Bílý dům upozorňuje, že Biden zamíří do Saúdské Arábie až v druhém roce po nástupu do úřadu a neletí na oficiální návštěvu hlavního města, ale na summit zemí Perského zálivu do Džiddy, což má odrážet zhoršené vzájemné vztahy „Do každého vztahu samozřejmě přinášíme své hodnoty. A lidská práva jsou vždy jejich součástí,“ dodal mluvčí americké diplomacie Ned Price.

Jenže Saúdská Arábie je pro Spojené státy velmi důležitá. Za miliardy nakupuje u amerických zbrojovek, je jedním hlavních hráčů na dolarovém trhu s energetickými surovinami a představuje klíčového partnera v neklidném regionu Blízkého východu. Teď může navíc pomoci při řešení energetické krize po ruské invazi na Ukrajinu.

Hlavní město Spojených států nemění jméno ulice před velvyslanectvím poprvé. Už v roce 2018 se část Wisconsin avenue před ruskou ambasádou přejmenovala na náměstí Borise Němcova.