„Dají ti pilulku a pojedeš.“ Někteří ukrajinští vojáci si stěžují na tlak velitelů, hrozí jim postih za dezerci

Z dobrovolníka se stal psancem. Pomáhal bránit vlast před ruskou agresí, teď skrývá tvář, protože se obává postihu vlastních velitelů. „Ztratili jsme hodně kluků kvůli hlouposti velitelů. A ty to všechno vidíš, uvědomuješ si to. Jejich vztah k vojákům… Je to hrozně skličující,“ přiblížil. Právě s tím, aby popsal vztah velitelů k jejich vojákům, měl problém. „Neumím to říct, abych nebyl sprostý. Nemůžu přece říct, že jako ke kusu masa…“

Hned po začátku invaze se přihlásil jako dobrovolník. Bránil pozice u Izjumu, pomáhal osvobozovat Charkovskou oblast. „Lidé nás vítali, objímali, líbali, brečeli… Děkovali za osvobození,“ popsal.

Za deset měsíců na frontě padla polovina vojáků praporu

Hned potom se dostal na místa, která se stala symbolem nejkrvavějších bojů – k Avdijivce, Soledaru a Bachmutu. O pár metrů bojoval měsíce, ztratil veškeré iluze. Bez rotace strávil na frontě deset měsíců. Ze sedmi set lidí v praporu přežila sotva polovina.

Po půl roce plného nasazení přišly problémy se zdravím. Vojenští lékaři mu dali pilulku a poslali ho zpátky s tím, že je válka. „Měl jsem třes. Nervový systém to nezvládal. Špatně mi fungovala hlava. Ráno jsem šel za velitelem, ale už nás posílali na pozice. Říkám: Jak to? Mám doporučení do nemocnice. A on mi říká: Vždyť to je jenom papír. Dají ti pilulku a pojedeš, kam bude potřeba.“