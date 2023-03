Ukrajina má podle západních odhadů velké ztráty a nedostatek zkušených vojáků, Kyjev to popírá

Ukrajinská armáda se před dlouho očekávanou protiofenzivou potýká s nedostatkem zkušených vojáků, což je důsledek velkých bojových ztrát. S odkazem na západní představitele to uvádějí web Politico či list The Washington Post (WP) s tím, že Ukrajina přišla od začátku ruské plnohodnotné ruské invaze loni v únoru o více než sto tisíc vojáků, počítaje padlé i raněné. Kyjev popřel, že by měl tak vysoké ztráty, a odmítl pochybnosti o možné nepřipravenosti na jarní protiútok.