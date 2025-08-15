Ukrajina ve stínu summitu na Aljašce stále čelí útokům ze strany Moskvy. Kvůli postupu ruské armády se z obce Bilozerske nedaleko města Dobropillja museli evakuovat také Maxim a Valerija. „Hlavně, aby náš dům zůstal. Nějak to přežijeme,“ uvedla Valerija. Kyjev je mezitím jasně proti odevzdání celého Donbasu i dalším územním ústupkům okupantům. „Donbas byl vždycky Ukrajina, je to naše vlast. Nechceme být pod Ruskem, chtěli bychom se vrátit domů, ale, bohužel, náš dům už nestojí, nemáme kam jít,“ sdělila Natalija, která nejdříve utekla z Myrnohradu u Pokrovsku a nyní prchá znovu. Běženci končí v tranzitním centru v Pavlohradu.
„Náš dům už nestojí“. Ukrajinci se evakuují kvůli ruskému postupu
