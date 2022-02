Šest ruských výsadkových lodí pluje do Černého moře

Manévry se dějí v době, kdy Moskva a Západ intenzivně jednají o bezpečnostní situaci v Evropě a konkrétně o tlaku na Ukrajinu, poblíž jejíchž hranic a na okupovaném Krymu Moskva shromáždila desítky tisíc vojáků. Rusko kromě toho vyslalo vojáky do Běloruska, kde se mají od čtvrtka účastnit společného cvičení s běloruskou armádou. Podle Severoatlantické aliance (NATO) je v Bělorusku na 30 tisíc ruských vojáků.

V ruských médiích se objevily informace o údajné prosbě Kyjeva na Washington o umístění protiraketového systému THAAD nedaleko od ruských hranic. Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov podle agentury TASS v reakci uvedl, že pokud by Washington vážně uvažoval o dodávce systému, šance na diplomatické řešení sporu kolem Ukrajiny by se snížily. V případě rozmístění amerického protiraketového systému u ukrajinského Charkova by dle ruského ministerstva zahraničí šlo o provokaci, uvedla agentura RIA Novosti.

Moskva v posledních měsících tvrdí, že má obavy o svoji bezpečnost například s ohledem na možný vstup Ukrajiny do NATO a kvůli případnému rozmisťování zbraňových systémů poblíž svých hranic.

Zabránit válce je jedním ze tří bodů Macronovy strategie. Druhým je udržení jednoty spojeneckých zemí a třetím pak obhajoba zásad, které Evropa za posledních třicet let rozvinula. S Dudou a Scholzem nalezli shodu.

Vojenské aktivity se konají na pozadí intenzivních jednání na diplomatickém poli. Francouzský prezident Emmanuel Macron probíral v takzvaném výmarském trojúhelníku spolu s představiteli Polska a Německa výsledky svých rozhovorů s ruským prezidentem Putinem a jeho ukrajinským protějškem Zelenským. „V následujících týdnech budeme v našem úsilí pokračovat. To hlavní je, abychom se vyhnuli válce. Mír a stabilita v Evropě jsou opravdovým pokladem a my musíme udělat všechno, abychom je zachovali,“ uvedl francouzský prezident po jednání.

„Musíme najít řešení, jak se vyhnout válce. To je náš základní úkol. Nejdůležitější je dnes jednota a solidarita. Musíme ukázat, že mluvíme jedním hlasem a že se nedáme zlomit,“ řekl polský prezident Andrzej Duda.

Diplomatická jednání ohledně Ukrajiny budou dál pokračovat. Kancléř Scholz se v příštím týdnu chystá do Moskvy, Macron by měl zase o situaci diskutovat s americkým prezidentem Joe Bidenem. Ve čtvrtek se pak v Berlíně opět sejdou zástupci Německa, Francie, Ruska a Ukrajiny a v budoucnu by mohlo následovat setkání takzvané normandské čtyřky i za účasti prezidentů a premiérů.

Nevyhrožujte sankcemi, zní z Ruska

Ve čtvrtek se chystají na diplomatická jednání i zástupci Spojeného království, kteří míří do Moskvy. Ruský velvyslanec v Británii vyzval britské představitele, aby během své návštěvy upustili od vyhrožování sankcemi. V opačném případě bude podle něj jednání krátké, uvedla ruská tisková agentura TASS. Britský premiér Boris Johnson v článku pro deník The Times varoval, že pokud by Rusko zaútočilo na Ukrajinu, britské sankce budou připravené.

„Pokud se chystají do Ruska, aby nám ještě jednou pohrozili sankcemi, tak je to zbytečné – my všichni čteme, vidíme, víme a slyšíme. V takovém případě bude náš dialog a rozhovor v Moskvě nejspíš poměrně krátký,“ sdělil ruský velvyslanec Andrej Kelin. Na oficiální návštěvu Ruska zamíří šéfka britské diplomacie Liz Trussová a ministr obrany Ben Wallace.