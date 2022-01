Rusko se chystá vyslat k bělorusko-ukrajinské hranici 30 tisíc vojáků, varují Američané

Velvyslankyně Thomasová-Greenfieldová ve svém projevu zhodnotila současnou situaci v Evropě jako nebezpečnou. Nedávné kroky Moskvy označila za destabilizující a agresivní.

Rusko podle informací americké armády shromáždilo v posledních měsících u ukrajinských hranic přes 100 tisíc vojáků. Další ruští vojáci byli vysláni do Běloruska, aby se tam v únoru zapojili do společného cvičení běloruské a ruské armády. Manévry s názvem Spojenecké odhodlání se budou konat v blízkosti západní hranice Běloruska s Polskem a Litvou - členskými státy NATO - a také u jižních hranic s Ukrajinou. Západ se obává, že Rusko se připravuje na novou agresivní akci vůči Ukrajině, Moskva to ale popírá.

Ruský velvyslanec při OSN Něbenzja sdělil, že rozviřování debaty o možné válce považuje za provokativní, a obvinil USA, že chtějí, aby se „slova proměnila v činy“. Uvedl, že již dříve Rusko přesouvalo vojska na svém území, aniž by to vzbuzovalo „hysterii“ mezinárodní komunity.

Na stranu Ruska se postavil na pondělním jednání čínský velvyslanec, který sdělil, že Peking shromažďování ruských vojsk u ukrajinských hranic nevnímá jako hrozbu. Všechny zúčastněné strany vyzval, aby zachovaly klid a nezhoršovaly situaci.

Ruský zástupce se na úvod schůze pokusil zabránit, aby se jednalo veřejně, většina členů ale hlasovala proti jeho návrhu.