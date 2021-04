Přibylo 3787 nakažených, hasiči rozvezou další testy pro školy

V úterý bylo v Česku očkováno proti nemoci covid-19 nejméně lidí za všední den za skoro dva týdny. Lidé dostali celkem 51 199 dávek vakcín, což je téměř o pětinu méně než předchozí úterý. Naposledy bylo ve všední den méně očkovaných 7. dubna. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Dál také pokračovalo zpomalování šíření epidemie. Přibylo celkem 3787 nových případů covidu, tedy o čtvrtinu méně než před týdnem. Ubývá i zemřelých, od 11. dubna se počet úmrtí lidí s covidem-19 drží pod sto za den. Původně vláda plánovala, že po Velikonocích bude očkováno až 100 tisíc lidí denně, poté však začaly váznout dodávky vakcín. Podle vládních materiálů bylo do Česka do 16. dubna dodáno od začátku vakcinace zhruba 2,7 milionu dávek očkovacích látek proti covidu-19. Vládní očkovací strategie původně počítala, že bude do konce dubna dodáno dohromady asi 3,4 milionu dávek. Do úterního večera bylo v Česku podáno lidem přibližně 2,6 milionu dávek vakcín a přes 893 tisíc lidí dostalo obě potřebné dávky. Distribuce vakcíny Johnson & Johnson Ministerstvo zdravotnictví ve středu spustí distribuci vakcín Johnson & Johnson do ordinací praktických lékařů, dostanou zatím 14 400 dávek. Resort o tom informoval na svém webu, zároveň poukázal na nové informace Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). Původně měly první vakcíny Johnson & Johnson do ordinací praktických lékařů dorazit v pondělí.

Školy čekají další dodávku testů Do škol by měly dorazit další dodávky antigenních testů. Hasiči do krajů rozvezou celkem 3,5 milionu testovacích sad ze skladů Správy státních hmotných rezerv. Jedná se o testy společnosti Singclean. Ty nyní používají školy na Moravě, některé z nich je kritizovaly jako nepraktické. Žáci a zaměstnanci se ve školách testují od 12. dubna, kdy na prvním stupni základních škol začala rotační výuka. Při ní se třídy po týdnu střídají doma a ve škole. Speciální školy a malotřídky obnovily prezenční výuku a pro předškoláky a děti rodičů vybraných profesí se znovuotevřely i školky. Od pondělí 26. dubna se obnoví také praktická výuka ve středních školách a do školek v regionech s nízkým výskytem nákazy se mohou vrátit všechny děti. Kromě školek v těchto regionech bude všude podmínkou docházky dvakrát týdně antigenní testování na covid-19.