WHO: Každých 17 vteřin covid zabije Evropana. Plošným opatřením se dá vyhnout nošením roušek

Počet mrtvých s covidem-19 lze podle Klugeho snížit, pokud se budou důsledně dodržovat opatření včetně nošení roušek. Potřeba je podle něj bojovat také proti dezinformacím, které se kolem koronaviru šíří.

Důsledné nošení roušek sice není podle Klugeho všelék, je ale důležitým prostředkem, jak zabránit dalším plošným uzávěrám v evropských zemích. „Když se budou roušky nosit z 95 procent, nebudou plošné uzávěry třeba,“ uvedl. Za vyloženě „neefektivní“ označil uzavírání základních škol.

Kluge: Evropa a USA jsou ohniska pandemie

Děti a dospívající podle něj nejsou primárními šiřiteli viru SARS-CoV-2. „Evropa je opět spolu se Spojenými státy ohniskem pandemie. Vidíme světlo na konci tunelu, před námi je ale šest těžkých měsíců,“ uvedl Kluge.

Podle šéfa evropské pobočky WHO lze sledovat v posledních dnech i pozitivní vývoj, a to především v počtu nově nakažených. Zatímco v předminulém týdnu přibylo nových případů infekce přes dva miliony, minulý týden už to bylo jen 1,8 milionu. „Je to sice malý signál, ale je to signál,“ řekl Kluge.