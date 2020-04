Trump podepsal pozastavení imigrace, omezení potrvá zatím šedesát dnů

Jiní Trumpovi odpůrci tvrdí, že se snaží využít krize způsobené šířením koronaviru a zabránit dalším migrantům v příchodu do USA. To je jedním z dlouhodobých cílů současného republikánského prezidenta. Trump volby v roce 2016 vyhrál i díky slibu omezit příliv přistěhovalců, nicméně mnoho z jeho hlavních protiimigračních opatření skončilo před soudy.

Trump nesouhlasí s uvolňováním v Georgii

Trump také řekl, že silně nesouhlasí s plánem republikánského guvernéra státu Georgia Briana Kempa začít brzy uvolňovat opatření přijatá kvůli šíření koronaviru. Kemp chce dovolit, aby se otevřely provozovny, které nejsou nezbytně nutné pro život lidí.

V pátek se mají s omezeními znovu otevřít například holičství, nehtová studia, posilovny, masážní salony. Od pondělka budou lidé v omezené míře moci chodit do restaurací. Trump míní, že na to, aby se otevíraly kosmetické salóny, holičství nebo wellness a tetovací studia je podle něho příliš brzy.

Trump přitom před několika dny podpořil demonstrace proti přísným karanténním opatřením, která byla v některých amerických státech přijata v souvislosti s šířením koronaviru, a vyzval k jejich uvolnění.

Agentura AP připomíná, že Kempovým plánům na otevření ekonomiky v jeho státu stojí v cestě to, že Georgia má problém zvýšit počet testů na koronavirus a posílit vyhledávání lidí, kteří se dostali do styku s někým nakaženým. Bez toho podle odborníků existuje riziko rychlého vzestupu počtu infikovaných.

Uznávaný epidemiolog z krizového štábu Bílého domu Anthony Fauci varoval před rozvolňováním opatření proti koronaviru ve velkých skocích, protože hrozí, že znovu poroste počet případů infekce.

Starostka Las Vegas chce okamžitě otevřít kasina

Nezávislá starostka Las Vegas Carolyn Goodmanová v rozhovoru s americkou televizí CNN uvedla, že město nabídla jako „kontrolní skupinu“ pro vyzkoušení, co se stane, když se zruší pravidla ohledně dodržování bezpečného odstupu mezi lidmi. Statistici ale její návrh odmítli.

Myslí si také, že by se okamžitě měla otevřít kasina, jimiž je její město proslulé. Bezpečný způsob, jak by se to mělo stát, ovšem nepředstavila. „To by měli vymyslet spíš oni. To je jejich práce,“ vzkázala provozovatelům heren. „To není práce starostky,“ dodala. Největší odborová organizace zastupující zaměstnance kasin označila její plán za „nehorázný“.