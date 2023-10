Jihem Čech jezdily vlaky dvoustovkou. Testy mají pomoci i při budování vysokorychlostních tratí

Na železniční trati mezi Soběslaví a Planou nad Lužnicí proběhly rychlostní testy. V nočních hodinách tam vlaky jezdily rychlostí až dvě stě kilometrů za hodinu – a to aby se prověřilo reálné chování železnice a působení vysoké rychlosti na její okolí. Výsledky testování navíc poslouží pro stavbu plánovaných vysokorychlostních tratí (VRT) v Česku, do kterých chce stát v příštích letech investovat 800 miliard korun. Po těch by už vlaky měly jezdit rychlostí až 320 kilometrů za hodinu.