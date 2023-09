Na trase budoucí D35 objevili archeologové desítky nalezišť od doby kamenné až po středověk

Archeologové našli i čtyři keltské dvorce, které dosud nebyly známé. Naznačují, že osídlení bylo roztroušené do malých usedlostí, kde žilo několik rodin. Další objevy pocházejí z období stěhování národů z pátého a šestého století po Kristu. U Cerekvice byl nalezen i vzácný zdobený šperk. Je pozlacený a vykládaný minerály almandiny nebo červenými sklíčky.

Bohatší hroby byly podle něj z větší částí zničeny orbou. „Ale hroby zahloubené do podloží mají krásně zachovaných deset, patnáct nádob, výbavu železné doby nebo bronzové náramky,“ doplnil.

Nejčastějšími nálezy jsou zlomky keramiky, zvířecí kosti nebo zbytky vypálené hlíny z vyhořelých obydlí se stěnami z mazaniny. Detektory objevily i část zlaté keltské mince, takzvaného statéru, nebo římskou minci z druhého století našeho letopočtu.

Archeologové budou pod budoucí dálnicí pracovat možná až do prosince

Archeologický průzkum je zhruba v polovině a skončí nejpozději v prosinci. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v současnosti soutěží stavební firmu na vybudování tunelu Homole na úseku Ostrov – Vysoké Mýto.

Na navazující část Vysoké Mýto – Džbánov už dodavatele stavby vybralo, práce by měly začít do konce letošního roku. Mezi Ostrovem a Džbánovem by se mělo jezdit v roce 2026.