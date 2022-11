Archeologové v trase dálnice D35 našli hroby únětické kultury a nevysvětlitelnou krávu

Nejdále jsou archeologové v úseku mezi Kozineckým rybníkem u Sadové a obcí Klenice. „Tento úsek je z archeologického hlediska zatím nejzajímavější. Je tam zachyceno kostrové pohřebiště ze starší doby bronzové, ze starší fáze únětické kultury datované do období 2200 až 2150 před naším letopočtem. Kvůli agresivní kyselosti půd se kosterní pozůstatky téměř nedochovaly. Za to máme z hrobů dobře zachovalé hliněné nádoby typické pro únětickou kulturu,“ vysvětlil Rytíř.

Únětická kultura zaniká na konci starší doby bronzové, po roce 1700 před naším letopočtem, vyzníváním do mohylových kultur střední doby bronzové.

Vznikla z prostředí místních kultur a pod vlivem z jihovýchodu nesoucím znalost bronzu. Východní hranici obývaného území v době největšího rozkvětu tvořila slovenská řeka Žitava. Směrem na západ zasahovalo osídlené území až do Porýní. Severní hranici tvořilo střední Německo a Velkopolsko (Poznaňsko), jižní hranicí pak byla řeka Dunaj. Únětická kultura v této oblasti střední Evropy hrála vůdčí úlohu po dobu asi 500 let a její jádro se nacházelo v Čechách. Územím procházely důležité obchodní cesty spojující sever a jih, po kterých putovala měď, jantar a další artikl.

Únětická kultura je archeologická kultura spadající do starší doby bronzové, kdy nejstarší fáze, zvaná protoúnětická, spadá ještě do závěru doby měděné.

Dosud archeologové zkoumali místa, kde příliš nálezů neočekávali. Výzkumu předcházel detektorový průzkum, který na jiných místech zaznamenal nálezy z doby laténské či raného středověku. „Pohřebiště únětické kultury v této lokalitě bylo proto překvapením,“ doplnil Rytíř.

Archeologové z MVČ nyní pracují v úseku mezi silnicí Sadová–Sovětice a Kozineckým rybníkem. Objevili tam objekty z mladší či pozdní doby bronzové, z nichž menší část mohla být žárovými hroby. Přesnější datování není zatím možné, materiál archeologové zpracovávají. Podle Ludmily Němcové z MVČ terén poničila zemědělská technika a dochovaly se pouze spodní části objektů.

Nevysvětlitelná kráva

Za kuriózní označila nález krávy uložené v jámě, zřejmě z období od 18. do 20. století. „Zvláštní na tom je, že kráva přišla o hlavu, která byla uložena do zřejmě vykuchaného břicha. Zvíře mělo i uříznuté rohy, také ty měla dané mimo. Nemáme pro to vysvětlení,“ řekla Němcová.