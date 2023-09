Funkcionalistický nádražní hotel v Pardubicích je po opravě. Je z něj vzdělávací centrum železničářů

„Už dlouhodobě máme problém shánět nové zaměstnance a vyškolit je. Měli jsme veškeré školení roztříštěné po celé republice. Součástí budovy jsou školicí sály, plánujeme učebny IT. Bez takových počinů nemáme šanci získávat nové zaměstnance,“ řekl Svoboda.

V přízemí bývalého hotelu najdou cestující obnovenou restauraci, ostatní části slouží Správě železnic, bývalý bufet v přízemí se proměnil ve služební jídelnu, v suterénu dříve bylo kino Sirius, dnes je tam multifunkční sál. V patrech jsou učebny, pokoje i kanceláře účetních.

Opravu hodnotí ministr dopravy Martin Kupka (ODS) jako velmi citlivou a změnu funkce budovy považuje za účelnou. „Nám opravdu scházejí na dráze stále specifické profese, možnost přivést na železnici odborníky a dát jim nezbytnou přípravu. To je klíčová podmínka, udržet dlouhodobě konkurenceschopnou českou železnici,“ řekl Kupka.

Železničáři opravu konzultovali s architektem i památkáři

Stavba nádraží a hotelu je dílem architektů Karla Řepy, Karla Kalvody a Josefa Dandy. Fungovat začala v roce 1958. Detaily přestavby SŽ konzultovala s nedávno zesnulým architektem Miroslavem Řepou, synem Karla Řepy.

„Vzpomínám na svého muže, který se toho chtěl dožít. Nevyšlo mu to o dva měsíce, snad to všechno vidí, byl by šťastný, on tím žil. Nádraží bylo jeho druhé dítě, chodil na každou poradu,“ řekla vdova po Miroslavu Řepovi Eva Řepová.