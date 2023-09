První etapa výměny parovodu za horkovod v Olomouci je skoro hotová. Pokračovat se bude za rok

Společnost Veolia Energie dokončuje v Olomouci první část rozsáhlé rekonstrukce teplárenského potrubí. Jde o největší výměnu za posledních pět let. Letos dělníci položili čtyři kilometry potrubí, další čtyři kilometry jsou v plánu příští léto. Aktuálně probíhají dokončovací práce první fáze a terénní úpravy, vše by se mělo stihnout do zahájení topné sezony. Rekonstrukce souvisí s přechodem olomoucké teplárny od uhlí na zemní plyn.