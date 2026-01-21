Identita, deformace, mystifikace. Tři výtvarníci rozehrávají v Opavě partii

Tři výtvarníci se vztahem ke Slezsku a zároveň k portrétu a k figuře vystavují v opavském Domě umění. Výstava s názvem Partie představuje díla Ivany Štenclové, Pavla Formana a polského výtvarníka Roberta Kusmirowského.
Štenclová v mnohovrstevných portrétních obrazech zkoumá lidskou identitu a paměť. Portrétu se věnuje od dob studií na pražské akademii. „V podstatě tvořím příběhy. Když mám téma, které mě oslovuje, vyberu si tvář, do níž ten příběh vpisuji,“ vysvětluje.
Vystavuje díla zachycující matku s dítětem v barvách trikolory, portrét Emila Zátopka anebo lebku z pastelek. „Lebka nám jako memento mori zobrazuje naši konečnost a pastelky se zase vážou k dětství k hravosti k nějakým počátkům zkoumání,“ upřesnila výtvarnice.
Forman představuje tvorbu z posledních pěti let. S portréty Štenclové se někdy tematicky propojí. „Vnáším tam trošku metamorfózu, deformaci, mutaci,“ přiznává. „Stále tíhnu k levnému patosu z hororových filmů, béčkových filmů. Mám rád nadsázku a gesto,“ dodal.
Stále ho baví velká plátna. Na jednom z nich zdeformoval svůj obličej, pohrává si tak s tématem selfie portrétů. „Různé detaily, oko, nos, jsem rozebral a znovu smontoval třeba obráceně,“ podotkl.
Trojici vystavujících doplňuje výtvarník Kusmirowski. Výrazný autor současného polského umění pracuje s fiktivní historickou identitou a vytváří prostředí, v němž se prolínají skutečné i imaginární události. Velká část jeho tvorby má podobu historických obrazů a 3D instalací. Rád si pohrává s mystifikací. „Vrací se do určitých událostí, do určité vizuality daného období a zanechává tam po sobě stopu. Trošku lže,“ prozradil na polského kolegu Forman.