Hradec Králové ladí dopravní systém. Zatím radar lapá nic netušící řidiče a semafory zdržují sanitky

Automatický systém zaznamenal od začátku května v Hradci Králové téměř čtyři tisíce přestupků, řidiči dostali pokuty v součtu za 2,1 milionu korun, uvedl magistrát. Zvláštní je, že devadesát procent těchto přestupků zaznamenala kamera na jediném místě – za křižovatkou na městském okruhu, kde není značka povolující dál jízdu šedesátikilometrovou rychlostí.

Je proto otázka, zda řidiči jezdí úmyslně rychle, nebo si jen neuvědomují, že když žádná značka za křižovatkou není, platí padesátka, i když charakter silnice zůstává neměnný. Naměřená překročení jsou totiž vesměs do deseti kilometrů za hodinu.

„Po celém okruhu jedete šedesát nebo někde sedmdesát. Potom to skončí křižovatka a kdo to nezná, tak si ani neuvědomí, že šedesátka skončila, a když pojede dál, tak ho to změří,“ podotkl učitel královéhradecké autoškoly Petr Weber.