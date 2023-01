Dodržujte bezpečný odstup, žádá zákon. Kolik je to metrů, v něm ale chybí a ministerstvo to tak chce nechat

Že před sebou řidič musí mít dostatečnou vzdálenost, aby dokázal zareagovat, když auto před ním zpomalí či zastaví, sice v silničním zákoně je, ale žádné podrobnosti, jaká vzdálenost by to měla být, v něm již nestojí. Ministerstvo dopravy nepočítá s tím, že by to změnila připravovaná novela, která se zaměřuje na výši pokut a trestných bodů. Že však řidiči mají s dodržováním dostatečného odstupu potíže, se lze snadno přesvědčit v každodenním provozu. Podle policie to také byla jedna z příčin předvánočních hromadných nehod na dálnici D1.