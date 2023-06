SLEDUJTE: Jako by se svět vůbec nepoučil, řekl Graubner při připomínce vyhlazení Lidic

Mše, kterou sloužil pražský arcibiskup Jan Graubner, připomíná pohnutý osud Lidic, jež jsou jedním ze symbolů nacistického teroru za druhé světové války. Účastnilo se jí přes sto lidí, mimo jiné předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula nebo guvernér České národní banky Aleš Michl. Další lidé do Lidic přijíždějí.

Podle Graubnera si lidé v Lidicích připomínají, co může způsobit lidská zloba, když je spojena s omylem v myšlení, které ovládá zrůdná ideologie. „Modlíme se za oběti a zároveň myslíme na to, co se děje ve světě dnes, nejen na nedaleké Ukrajině. Jako by se svět vůbec nepoučil a musel opakovat tak bolestné zkušenosti,“ uvedl.

Památku tragédie si přijel připomenout i šestaosmdesátiletý Jiří Pokorný z Berouna, který byl v Lidicích poprvé v září 1945 se svým otcem a později se podílel na obnově obce. „Když mě sem přivezl otec v roce 1945, tak se rozplakal a řekl, že tohle se už nesmí opakovat. Od té doby jsem tady několikrát do roka, a jakmile mi přijedou nějací příbuzní, tak je přivezu sem a vyprávím jim, co jsem slyšel od mého táty,“ řekl.