Lékařům v Ostravě se podařilo zachránit autistu, který odmítal jíst. Pomohla přítomnost jeho matky

„Podařilo se to díky skvělé mamince, která nám strašně v té péči pomohla. Ve své podstatě není téměř den, kdy by nějaké takové dítě tady neleželo. Je to přizpůsobení se tomu pacientovi, někdy je to legrace, někdy musíme být přísnější,“ uvedla primářka dětského oddělení Městské nemocnice Ostrava Alice Nogolová.

Návod pro další zdravotníky?

Podle spolku ADAM pro rodiny s autistickými dětmi, který jen v Moravskoslezském kraji pomáhá asi 130 rodinám, je takový přístup spíše vzácný. Teď o úspěchu v ostravské nemocnici informuje i další lékaře a sestry. Erikův případ by tak mohl sloužit jako návod, jak v podobných situacích postupovat.

Podle psychologa z organizace ADAM Přemysla Mikoláše by v péči o dítě měl být rodič partnerem lékařů. „Protože rodič mívá nejčastěji cenné informace, které pro zdravotnický personál můžou být zásadní v redukci úzkosti a nejistoty, zpracování senzorického přetížení, které vyplývá z lékařského prostředí,“ sdělil.