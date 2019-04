Zapomeňte na Rain Mana, přichází Pablo. Česká televize uvádí dětský seriál o autismu

Pětiletý Pablo používá pastelky a svoji představivost, aby dokázal čelit nástrahám skutečného světa. Řada obyčejných maličkostí mu dělá problémy, zato s jinými si umí poradit jako rozený génius. To, co většina dětí zvládne levou zadní, pro Pabla znamená nesnáz. To, co pro většinu dětí znamená příslib zábavy, Pablovi nahání hrůzu.

Jakmile se objeví překážka, dokáže ji ale vyřešit díky svému malovanému světu, v němž jsou mu při ruce jeho nejlepší kamarádi z velké encyklopedie zvířat: neposedný orangutan Tan, všechno opakující Lama, nemotorný dinosaurus Noe, nervózně zpěvná Kvíča, moudrá žirafa jménem Raf a Myška tichá jako myš. Britský seriál vytvořila na základě vlastních rodinných zkušeností Gráinne McGuinnessová, scenáristka, producentka a ředitelka animačního studia Paper Owl Films.

Seriál pro všechny děti

„Pablo je určený všem dětem. Tvůrci konzultovali ztvárnění seriálu s odborníky na poruchy autistického spektra a také s rodinami, jež vychovávají autistické děti. Zatímco hrané scény zastupují vnímání z dětské perspektivy, která pomocí práce kamery, střihu i zvuku připodobňuje naši realitu nesrozumitelné čmáranici, malované sekvence kreslí smysluplné prostředí obrazotvornosti dítěte,“ říká výkonný ředitel ČT :D Petr Koliha.