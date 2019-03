Představte si nesnesitelný hluk, nejsem žádný Rain Man, říká novinářka o životě s autismem

Četl jsem článek na stránkách Goethe-Institutu, kde je citován jeden váš příspěvek na internetu: „Dovolte mi, abych se představila: Denise Linke. Novinářka, spisovatelka, mám ADHD a trpím autismem… ehm, pardon, neobyčejnými schopnostmi!“ Neobyčejné schopnosti. Zkuste nám je popsat, prosím.

Speciální, neobyčejné schopnosti, to je něco, co se často spojuje s autismem. Často se zaměňuje autismus se specifickými zájmy autistů. Ale já musím říci, že nemám žádné speciální nadání, nemám žádné specifické schopnosti.

Bojujete s předsudky, konkrétně s obrazem, který si lidé udělali o autistech po zhlédnutí slavného oscarového filmu Rain Man s Dustinem Hoffmanem? Musíte vysvětlovat, že neumíte geniálně počítat karty?

Ano. Jediný člověk, kterému to nemusím vysvětlovat, by byl můj učitel matematiky. Ten to věděl. Ale je to velmi častý předsudek, že jsme geniální na matematiku nebo na počítání karet, že můžeme jít s někým do kasina a tam mu pomoci vyhrát. Ne, tak to není.

Když vám byly diagnostikovány Aspergerův syndrom a ADHD, jaké byly reakce vašeho okolí, jak jste se s tím vyrovnávala?

S mou maminkou to bylo trochu složité. Mamince jsem to řekla jako první a ona si dělala výčitky, že třeba zanedbala něco ve výchově. Jako kdyby to nebylo vrozené, ale třeba chyba výchovy, že mě neměla dost ráda, málo objímala a tak dále. Ale potom pochopila, že je to nesmysl, že je to genetická záležitost a že to nemá nic společného s její láskou. Někteří lidé říkali: „To nic není, ty diagnózy jsou nesmysl, vždyť tě známe dávno, ty nemáš autismus.“ Ale vlastně už to všichni přijali.

Dokáže se zdravý člověk vcítit do vaší kůže? Dokáže si to představit, když mu dáte nějaké vodítko, anebo to podle vás vůbec není možné?

Myslím, že je to možné. Domnívám se, že určité součásti autismu má mnoho lidí. Někoho ruší, když se mluví příliš nahlas, někdo jiný je unavený, vyčerpaný. Člověk si musí představit, že my trpíme tímhle, ale v mnohem větší míře. Představte si situaci, kdy jste vystaveni velmi vysokému hluku déle, než to snesete, ať už je vaše hranice jakákoli. Pak si asi umíte představit, jak se cítím.