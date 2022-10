Před půlstoletím se Praha rozvedla s trolejbusy. Nyní s nimi uzavírá nový sňatek

Elektrizací linky 140, z níž bude trolejbus 58 v celé délce Palmovka–Miškovice (přičemž pod trolejí pojede v Prosecké a z Letňan do Čakovic), renesance pražských trolejbusů nekončí. Druhá na řadě by měla být trať v ulicích Evropská a K Letišti, díky níž bude elektrizována letištní linka 119. Trolejbusy by měly nahradit nynější autobusový provoz počátkem roku 2024.

Dále počítá dopravní podnik s tím, že elektrizuje i některé další náročné úseky a autobusové linky nahradí parciálními trolejbusy. Před dvěma lety začal pracovat na elektrizaci čtyř trolejbusových linek na levém břehu Vltavy, mimo jiné jezdících přes Strahov. Na jaře začal připravovat projekty elektrizace autobusových linek v oblasti Velké Ohrady a Vypichu, troleje by měly vést až do Řeporyj.

Troleje by měly v budoucnu vést i v trase linek 112, 136 či 150. Podobně jako u dnešní 140 by neměly být troleje například v celé trase dlouhé trase „stošestatřicítky“, která jezdí z Čakovic na Jižní Město. Budou jen v několika náročnějších úsecích, kde budou trolejbus pohánět a zároveň i dobíjet jeho baterii. Zmíněná dlouhá linka by tak mohla využít již existující trolej z Čakovic do Letňan, dále by mohla být zatrolejována estakáda ve Vysočanské i navazující úsek k Ohradě, další úseky mají být mezi Florou, Slavií, Chodovskou a Kačerovem a dále do zastávky Na Beránku.