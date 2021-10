Praha se vrací k trolejbusům. Využít toho chce i Středočeský kraj, některým obcím však vadí troleje

Už od příštího roku by měly trolejbusy vyjet namísto pražské autobusové linky 140 z Palmovky do Miškovic. Právě na Palmovce je už nyní instalováno trolejové vedení. Z této lokality do Letňan už poslední dva roky jezdila nová elektrická vozidla ve zkušebním provozu. Testování ale přerušila rozkopaná Prosecká ulice, proto aktuálně nejezdí.

DPP nyní plánuje koupit patnáct vozů a zavést troleje i do dalších lokalit. Nová linka by tak mohla jezdit například na Letiště Václava Havla. „Pro delší a kopcovitější linky je vhodnější technologie bateriových trolejbusů. My v některých úsecích postavíme trolejové vedení, a díky tomu tu linku lze efektivněji elektrifikovat, nemusíme například na tu linku nasazovat větší množství vozidel,“ řekl projektový manažer DPP Michal Andelek.