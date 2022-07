Vysoké ceny materiálu komplikují situaci obcím. Musí pozastavovat některé projekty

„Stopku“ od obce ale prozatím dostala oprava návsi v Noutonicích, které pod Lichoceves spadají. Starostka plánuje výstavbu veřejného hřiště anebo rekonstrukci zdejšího nejstaršího domu. Výměnu kabelů pokládá za malou akci. V kůži kolegů, které čeká větší investice, by podle svých slov být nechtěla.

I přesto musí ale starostka práce dokončit. Navíc na výměnu kabelů je navázaná i výměna veřejného osvětlení. „To je věc bezpečnosti, to nezastavíte, to prostě nejde,“ podotýká Muchová.

Zdražování až o padesát procent

V Teplicích například chtějí už několik let postavit nové koupaliště. Město pro něj vybralo místo – stát by mělo na kopci v části Nová Ves. Součástí bude dětský bazén, dále velké zázemí s dětským hřištěm a travnatá plocha. Plány ale městu zkomplikují rostoucí ceny. Původně mělo koupaliště stát maximálně 350 milionů korun.

„Odhad? Může to být plus padesát až sto procent. Konkrétní částku budeme vědět někdy na podzim. A podle toho se rozhodneme, jak přistoupíme k tomu koupališti. (…) Musíme vědět, že ta částka neohrozí ekonomiku města do budoucna,“ vysvětluje primátor Teplic Hynek Hanza (ODS).

Starostové a primátoři musí navíc často složitě upravovat a opakovat vyhlašování veřejných zakázek. Kvůli zdražování se projekty neustále přesouvají do jiných cenových kategorií.