Ostrava a Olomouc chtějí cyklistům usnadnit život. Novinky se ale podle cyklistů ani BESIP nepovedly

Trasa navíc vede do kopce, což znamená, že kola přirozeně pojedou pomaleji. „Cyklista se najednou dostává do situace, kdy vozidla jsou po jeho pravé i levé straně. Je to náročné, aby cyklista i řidič zůstali uchráněni,“ kritizuje nové cyklopruhy krajský koordinátor BESIPu Pavel Blahut.

Dočasné řešení

Ostravský magistrát za vyhrazené jízdní pruhy zaplatil tři miliony korun. Upozorňuje však, že má jít pouze o dočasné řešení, a to do roku 2025. Město chce na této trase vybudovat samostatnou cyklostezku. Kvůli velké dopravní zatíženosti to ovšem teď nebylo možné.

Dvanáct kilometrů dlouhá třída 28. října se má v budoucnu od základů změnit. „Z hlediska dopravy by ten prostor měl být férověji rozdělený mezi auta, cyklisty a chodce. Kromě několika málo míst je prostor připravený pro stromořadí,“ přiblížila městská architektka Zuzana Paclová.

(Ne)cyklopruhy v Olomouci

Kritiku sklízí také nové cyklokoridory na Masarykově třídě, která spojuje olomoucké hlavní nádraží s centrem města. Cyklisty mají pouze navádět a řidiče aut upozornit na to, kde mohou kola potkat nejčastěji.

Novinka na sociálních sítích vyvolala rozruch. Diskutujícím vadilo hlavně to, že by kvůli novému cyklistickému vymezení přišli obyvatelé třídy o možnost podélného stání. Kvůli tramvajové trati je tam povoleno pouze mezi 19:00 a 5:00. „Piktogramy upozorňují řidiče, že zde může docházet ke zvýšenému pohybu cyklistů. Těm to právě ukazuje jejich ideální stopu. Samozřejmě je to pouze informace, není to pruh pro cyklisty,“ upozornil krajský koordinátor BESIP Miroslav Charouz. Právě díky tomu budou moci v místě i nadále parkovat auta.

„Ideální scénář je samozřejmě cyklostezka. V případě, že na to nejsou finance, majetkoprávní vypořádání nebo prostor, jdeme cestou cyklopruhů. Jako třetí varianta, která je legislativně nejslabší, i co se týče ochrany cyklistů, jsou piktogramové cyklokoridory,“ uvedl náměstek olomouckého primátora Matouš Pelikán (KDU-ČSL).

Bude docházet ke zmatkům na silnicích?

Takzvané cyklokoridory jsou už druhým rokem i v nedaleké Komenského ulici. Podle Charouze i tam občas dochází k nebezpečným situacím. „Pokud cyklista jede a stojí před ním vozidlo, které bliká doprava a bude odbočovat, tak on (cyklista) ho v tu chvíli nesmí předjíždět, což většina cyklistů nedodržuje,“ popsal jednu ze situací.

K větší bezpečnosti by stačilo víc místa. Toho je přitom na širokém chodníku nového mostu na Komenského ulici dost. I samotní cyklisté by uvítali, kdyby měli svou trasu zvlášt, a ne v pruhu pro automobily. Podle vedení Olomouce jsou takové cyklostezky v plánu, čeká se ale mimo jiné na dokončení náplavek u řeky Moravy.