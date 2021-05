Stát netuší, k čemu sloužily dotace na cyklostezky, tvrdí kontroloři. Ministerstvo ujistilo, že přehled má

Nejvyšší kontrolní úřad poukázal také na to, že se u jednotlivých cyklostezek významně lišily jednotkové ceny. „Kontroloři na vybraném vzorku zjistili, že jeden kilometr cyklostezky stál 1,5 milionu korun, ale také 31 milionů korun,“ uvedl NKÚ. Kontroloři z toho dovodili, že SFDI nezajistil tlak na co možná nejnižší ceny.

Přesto ministerstvo připustilo, že cyklostrategie pro roky 2013 až 2020 měla určité limity. To by mělo být patrné v nové strategii pro cyklistickou a pěší dopravu pro roky 2021 až 2030, kterou letos v lednu schválila vláda. V případě rozvoje cyklostezek ale může mít strategie podle ministerstva jen obecnější cíle, protože patří do působnosti samospráv. Stanovení konkrétních povinností by bylo překročením kompetencí ze strany státu, uvedlo ministerstvo.