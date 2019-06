Na jihu Moravy vznikají další cesty pro cyklisty. Obce do nich investují desítky milionů

Na kole jezdí v Ratíškovicích skoro všichni. Kromě stojanů po celé obci tam teď vznikla i nová cyklostezka.„Podklady jsme připravovali třináct let, za tři měsíce jsme cyklostezku postavili. Nejvíc času nám zabrala směna pozemků se státními Lesy České republiky,“ řekl místostarosta Ratíškovic Radim Šťastný (za STAN)

Dlouhá léta místní do čtyři kilometry vzdáleného Hodonína šlapali po silnici. Místostarosta tam pamatuje i smrtelnou nehodu. „Znáte to, když je silnice dobře upravená, s pěkným povrchem a navíc úzká, tak šoféři rádi jezdí rychle,“ řekl starosta. Novou stezku oceňují i přespolní. Ranní cyklistický okruh sem Tomáš Valovič protáhl ze slovenské Skalice. „Několikrát se mi stalo, že jel za mnou kamion a musel jsem seskočit z kola, bylo to nebezpečné,“ řekl.

Většinu z osmadvaceti milionů korun zaplatil Státní fond dopravní infrastruktury. Na ten spoléhají i v Hustopečích, kde teď cyklostezky budují ve velkém. Ze sousedních Starovic už cyklisté jezdí. Pokračování bude hotové za pár týdnů a radnice už má schválenou třetí část. Ta cyklisty v budoucnu bezpečně dovede k autobusovému a vlakovému nádraží.