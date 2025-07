Novela o fyzických trestech u dětí čeká na Pavlův podpis, kritici žádají veto

Na podpis prezidenta Petra Pavla čeká novela občanského zákoníku, která ustanovuje nepřijatelnost fyzických trestů u dětí. Zásadně mění rozvody a úpravu péče o potomky. Podle kritiků norma nepříznivě dopadne právě na děti. Žádají proto, aby ji prezident odmítl. To by ale podle zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové byla velká chyba.

„Fyzické tresty nepatří do bezpečné, zdravé komunikace a pokud jste jejich objektem, máte právo na to, říci si o pomoc,“ upozornila zmocněnkyně. Prozatimní dětský ombudsman Vít Alexander Schorm dodal, že jakmile „vůči dětem používáme tento způsob komunikace, tak jim ukazujeme, že takto komunikovat, tedy násilně, je normální“.

Skupina odborníků sepsala petici

Skupina odborníků z řad právníků a některých neziskových organizací zaslala prezidentovi petici s žádostí, aby normu vetoval. „Podstatným způsobem převažují práva rodičů nad zájmem toho dítěte a nad tím, co ty právní konstrukce rovnosti rodičů přináší pro to dítě, protože to dítě to pak žije,“ vysvětlila advokátka a spoluautorka petice Markéta Chudáčková.

„Soud bude o rozsahu péče rozhodovat a ten rozsah může být nastaven i výrazně asymetricky, jestliže to bude v zájmu dítěte,“ doplnila Belloňová. Podle kritiků nebyla úprava ani dostatečně komunikována s odborníky a veřejností. „Dopady pro konfliktní věci a malé děti jsou značné,“ míní advokátka Chudáčková. S tím zmocněnkyně pro lidská práva nesouhlasí – je přesvědčena, že změny přispějí k ochraně dětí. Pokud prezident novelu nakonec podepíše, začne platit od příštího roku.