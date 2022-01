Moravskoslezský kraj se chce lépe připravit na změny klimatu. Vsadí například na zelené střechy

Další příklad je také z Opavy. Jedná se o propustnou dlažbu, po které voda neodtéká, ale vsakuje se do půdy. V létě navíc ochlazuje vzduch. Město plánuje, že takovou dlažbu by mohla mít v budoucnu všechna nová parkoviště.

Náměstek primátora Opavy Michal Jedlička (KDU-ČSL) představil například zastávku se zelenou střechou. „Je to takový nový typ autobusové zastávky, kterou budeme postupně v Opavě implementovat,“ uvedl.

Větší sucho i častější povodně

Do roku 2100 má podle už zpracované studie vzrůst teplota v Moravskoslezském kraji asi o dva a půl stupně Celsia. V letních měsících bude častěji sucho, přibude také extrémů, jako jsou například povodně. Právě takové dopady změny klimatu má zmírnit projekt Life Coala.

„Projekt je na deset let. Má část, která se týká tvrdých projektů či investic. Tam je to dvacet procent, pokud jde o změny budov,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO).

V regionu by měla vzniknout i poradenská centra, která by měla institucím a majitelům objektů pomoci. „Budou mít komplexní úlohu – ukázat na projekty, které je dobré v obci realizovat, říct, jaký mají dopad v daném území, a kde na to čerpat peníze,“ sdělil environmentální expert Petr Birklen.

Obce se už teď mohou inspirovat na řadě míst v celém Česku. „V městském prostoru jde o snahu předcházet efektům takzvaného tepelného ostrova, to znamená, že se ta místa přehřívají a v noci nechladnou,“ uvedl Birklen.