Klimatická krize má řešení: podle švýcarských vědců je nutné vysadit bilion stromů

Místa na takové lesy je podle studie, která vyšla v odborném časopise Science, na planetě dost – bylo by třeba asi devět milionů kilometrů čtverečních. Znamenalo by to obohatit asi 3 biliony stromů, které dnes na naší planetě rostou, o další bilion.

Vědci spočítali, že během několika desetiletí by tyto nové stromy přeměnily na biomasu téměř 750 miliard metrických tun oxidu uhličitého, který by jinak přispíval k oteplování Země. To odpovídá přibližně množství, které lidstvo vypustilo do atmosféry za posledních 25 let.

Rychlé, účinné, prospěšné

Tento proces by probíhal nesmírně rychle, vysvětlují experti. Mladé stromy totiž z atmosféry využívají větší množství oxidu uhličitého než starší stromy. Přitom největší potenciál pro zachytání CO2 mají tropické oblasti.