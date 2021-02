Vakcínu dostal přednostně i moravskoslezský hejtman Vondrák, zjistil Radiožurnál

Vondrák potvrdil, že byl očkovaný 30. prosince. „Bylo to z mimořádné dávky prostřednictvím naší zdravotní záchranné služby,“ uvedl pro Radiožurnál. O den dříve přitom hejtman Novinkám.cz řekl, že v regionu má být nejdříve naočkováno asi sedmnáct tisíc zdravotníků a deset tisíc zaměstnanců služeb sociální péče.

Proč tedy Vondrák dostal vakcínu hned následující den? „Protože zbyly nějaké dávky a protože za to celé tady zodpovídám, za zajištění vakcinace celého kraje,“ odpověděl na dotaz Radiožurnálu.

I ostatní hejtmani řídí své krizové štáby, Vondrák je ale podle ankety Radiožurnálu jediným hejtmanem, který se nechal očkovat. „Nebyl jsem očkovaný, nespadám do žádné prioritní kategorie,“ odpověděl například hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek (Piráti a STAN). „Moje věková skupina přijde na řadu až mnohem později,“ uvedl karlovarský hejtman Petr Kulhánek (KOA).

„Já jsem to nechtěl,“ řekl hejtman

Vondrák trvá na tom, že šlo o správné rozhodnutí. „Dostali jsme dodávky, otevřené, které měly expirační dobu. A bylo mi nabídnuto ze strany záchranné služby, že bychom měli provést proočkování těch, kteří se o to celé starají, že tady je možnost proočkovat úzké vedení krizového štábu. Tak jsem na to kývnul. Já jsem to nechtěl, ale protože jsem se domníval, že je to racionální, a racionální to je, tak jsem na to přistoupil. A nemám zájem se tady v tomto obhajovat,“ uvedl.