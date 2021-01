V Ostravě roste velkokapacitní očkovací centrum. Otevře se, až bude dostatek vakcín

Očkovací centrum bude v pavilonu A městského výstaviště. „Budeme tam mít šest vakcinačních míst, každé po třech stanovištích. To znamená 18 očkovacích stanovišť, které by každé bez problémů mělo zvládnout těch 100 očkování během dne, když předpokládáme provoz na 12 hodin ve dvou směnách,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura (ANO). Zatím bylo zbudováno vzorové vakcinační místo tak, aby bylo možné doladit případné úpravy.

Ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Jiří Havrlant doplnil, že provoz centra nebudou zajišťovat pouze pracovníci z FN Ostrava, ale výpomoc nabídl například Český červený kříž nebo krajští hygienici.

Na fotografii není věž ani vodojem, ale simulace průtoku osob od vstupu do připravovaného velkokapacitního očkovacího centra na výstavišti Černá louka v #Ostrava, které míří až na 1800 aplikovaných dávek denně. Největší kumulaci lze očekávat v čekací části po proběhlé vakcinaci. pic.twitter.com/J16YGwIikU — Rasti Madar (@RastiMadar) January 18, 2021

Podle hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka (ANO) se v současnosti vakcíny do zařízení a očkovacích center v kraji rozváží dvakrát týdně, a to vždy v pondělí a ve středu. Do pěti dnů po rozvozu musí být vakcína využita. „Chceme rovnoměrně zatížit očkovací centra,“ řekl hejtman.

Aktuálně je očkovací kapacita v kraji využita zhruba z 59 procent. Hejtman se ale nedomnívá, že by to bylo nízkým zájmem o očkování, ale spíše proto, že region nabízí velké množství očkovacích slotů. Hejtman připomněl, že se předpokládá krátkodobý výpadek dodávky vakcín od firem Pfizer a BioNTech, která bude navyšovat kapacity výroby.

Pokračovat zatím nemůže ani očkování v obcích

Nedostatek vakcín brzdí také projekt Jihomoravského kraje, který by chtěl ve spolupráci s FN Brno a obvodními lékaři očkovat seniory nad 80 let přímo v obcích. Zatím projekt vyzkoušel pouze v Těšanech, k dávce ve zdravotním středisku se přihlásilo skoro padesát lidí. „Nemusejí se registrovat ani chodit do nemocnice,“ řekl hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Ve čtvrtek a pátek chtěl kraj pokračovat v dalších obcích, tam zatím očkování odložil.

Necelých 5 desítek seniorů 80+ v Těšanech naočkováno. Rychlou organizaci i průběh dne si všichni chválili. Registrace nebo přejezd do očkovacího centra je pro ně stres. Podle starosty možnost vítají i proto, že zdejší lékařku znají, mají k ní důvěru a očkování se tak nebojí. pic.twitter.com/OSFBvx1D1C — Helena Ondřejová (@Ondrejova_CT) January 20, 2021

Fungování očkovacího centra minutu po minutě

Velkokapacitní očkovací centrum už funguje na brněnském výstavišti. Na základě jeho dosavadního fungování zmapovali odborníci z kraje, univerzit i nemocnic pohyb lidí v centru na vteřiny.

Zjišťovali, jak dlouho trvá nejen očkování, ale i chůze seniorů a odkládání oblečení. Například přečtení a vyplnění dotazníku na alergie s čestným prohlášením trvá průměrně dvě minuty a 15 sekund, ověření vyplnění dotazníku a měření teploty 45 vteřin, odložení bundy u očkovací židle minutu a 15 sekund.

Lépe tak lze naplánovat chystaná regionální očkovací centra. Logistika očkování je podle hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha (KDU-ČSL) velmi důležitá. Víc než polovina ze současně očkovaných seniorů nad 80 let má zhoršenou mobilitu, takže je pro ně důležité zkrátit vzdálenosti a zajistit snadnou orientaci v prostoru, aby poznali jednotlivé profese očkovacího týmu.

„Praktickými tipy, nad kterými uvažujeme, jsou například výstupní prohlídka u lékaře ne po jednom, ale po čtyřech lidech, očkování po skupinkách, kdy se očkovaní během třicetiminutové čekací doby vzájemně kontrolují, ušetří se tak personál,“ doplnil Grolich.