O výpadku vakcín jsme věděli dlouho, důležitá jsou očkovací centra, říká hejtman Kuba

přehrát video Interview ČT24: Jihočeský hejtman Kuba o očkování

Pro hejtmana Kubu není omezení očkování žádná nová zpráva. „Čtrnáct dní to panu ministrovi opakuji, je potřeba to lidem říkat na rovinu, tak jak to je,“ říká jihočeský hejtman. Podle jeho slov se Jihočeský kraj na podobnou situaci připravoval dlouhodobě a záměrně nevypisoval pro lidi termíny očkování, když neměl jistý dostatek vakcín. „Tento týden už žádné další termíny vypsat nemůžeme, protože nám dorazily čtyři krabice vakcíny, a to nám stačí maximálně na přeočkovávání zdravotníků, které jsme očkovali v prvním týdnu v lednu,“ popisuje Kuba. Dle něj je chyba u ministerstva zdravotnictví a vlády, které s lidmi nedostatečně komunikují. Že se očkování zpomalí bylo jasné, míní. Podle Kuby by se měly vypisovat termíny pro očkování až v momentě, kdy mají kraje dostatek vakcíny na to, aby pokryly potřebu. To některé nedělají. „Pro kraje je problematické, když jeden týden čekají šest krabic vakcín a dostanou tři. My už teď jsme na hraně toho, abychom naočkovali lidi druhou dávkou v rozmezí 21 až 28 dní,“ přibližuje Kuba aktuální stav okolo očkování.

Vakcín je dost, očkování se přerušovat nemusí Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) se ve středu ohradil proti tomu, že by se mělo přerušit očkování proti covidu-19. „Já si nemyslím, že by v České republice byl nedostatek vakcín tak velký, aby se přerušilo očkování. My jen upozorňujeme na to, že těch termínů je teď o něco méně, a ne že by se mělo přerušit očkování,“ vysvětlil ministr. „Já na rovinu říkám, ať se pan ministr přijede podívat do jižních Čech a tady se musí přerušit očkování,“ reaguje na slova Blatného Kuba. Chválí ale ministerstvo a novou koordinátorku očkování Kateřinu Baťhovou například za to, že se snaží přerozdělovat vakcíny v rámci krajů tam, kde jsou potřeba kvůli přeočkování druhou dávkou. Baťhová nahradila na postu národního koordinátora pro očkování proti covidu-19 Zdeňka Blahutu, který se v pondělí vzdal své funkce se slovy, že je rád, že je to za ním. „Já jsem toho s panem Blahutou nikdy moc neřešil, vždycky jsme se snažili domlouvat s paní Baťhovou, která byla zodpovědná za rozdělování vakcín a myslím si, že ona se opravdu poctivě snaží rozdělovat vakcíny férově,“ říká Kuba.

Jako hejtman Kuba od koordinátora prý potřebuje vědět jen to, kdy a kolik vakcín jeho kraj dostane. Pokles dodávek jde podle Kuby na vrub Pfizeru. „Já se ptám, kdo vyjednával tu smlouvu za Evropskou unii, jaké tam byly sankce, jakou má Evropská unie sílu na to, aby po dodavateli vakcín vyžadovala dodávky,“ myslí si Kuba. V Jihočeském kraji měli už do registru očkování přihlášeno na 12 tisíc seniorů, z čehož 3,5 tisíce naočkovali. Připravená mají také očkovací centra a při jejich zapojení hejtman odhaduje, že by v kraji navakcinovali seniory asi za dva dny. Praktici by chtěli očkovat Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka již dříve kritizoval kraje za to, že nemají příliš zájem, aby začali ve větším očkovat praktičtí lékaři. Podle Kuby je to způsobené hlavně tím, že by se v systému vytvořil zmatek. Praktici také nemají povinnost očkovat. Hejtman by se nyní raději zaměřil na rychlé proočkování nejstarší generace. Plánuje proto například jejich svoz do očkovacích center. „Chceme to udělat ve spolupráci se starosty, protože oni se na ty své seniory mohou obrátit,“ popisuje Kuba. Pokud se podle něj chce některý senior naočkovat třeba později u svého praktického lékaře, tak může, ale primárně by se zaměřil právě na očkovací centra.