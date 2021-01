Blatný odmítá, že by bylo potřeba zastavit očkování. Až tak málo vakcín nemáme, říká

„Já si nemyslím, že by v České republice byl nedostatek vakcín tak velký, aby se přerušilo očkování. My jen upozorňujeme na to, že těch termínů je teď o něco méně, a ne že by se mělo přerušit očkování,“ vysvětlil ministr a dodal, že v současnosti není pouze žádoucí prodlužovat lhůtu 28 dní mezi jednotlivými dávkami. V regionech, kde mají vakcíny dost, může podle Blatného očkování pokračovat.

Jeho resort přitom původně doporučil očkovaní přerušit. „Přerušení očkování první dávkou a pozastavení rezervací na očkování první dávkou doporučuje ministerstvo zdravotnictví utlumit po dobu následujících 14 dnů,“ informovala mluvčí resortu Barbora Peterová.

V jednotlivých krajích případná stopka podle Peterové závisí na koordinátorovi očkování, který má situaci ohledně vakcín vyhodnotit. Aplikace prvních dávek bude pozastavena podle resortu zdravotnictví v Praze a případně v dalších krajích, které nemají dostatek vakcíny.

Kraje ruší termíny očkování

Na doporučení ministerstva upozornil Radiožurnál s odvoláním na středočeskou hejtmanku Petru Peckovou (STAN). Některé kraje, včetně Středočeského, zrušily zarezervované termíny pro seniory, kteří se už k očkování zaregistrovali.

Ministerstvo zdravotnictví @ZdravkoOnline doporučilo přerušit na dva týdny očkování proti covidu-19 první dávkou a pozastavit rezervace, píše ČTK. Pokud byste chtěli podrobnosti, od 12.00 nám visí na serveru @iROZHLAScz #koronavirus https://t.co/MjYj41vmkE — Anna Kottová (@kottovaa) January 27, 2021

„Behěm dnešního dne budou z některých středočeských nemocnic docházet právě seniorům informace se zrušením jejich termínu, který byl na první a druhý týden v únoru, protože opravdu nemáme očkovací látky,“ potvrdila Pecková.

Na problém s očkováním upozornil i předseda Asociace krajů a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). „Já už měsíc říkám, když se dítě z třetí třídy podívá na to, když v lednu dostaneme víc krabic než v únoru, tak nikdo přece nemohl počítat s tím, že naočkujeme lidi z ledna a ještě budeme nabízet další termíny,“ řekl.

Například v Moravskoslezském kraji zatím problémy s termíny očkování nemají. „My zatím nemusíme zastavovat to první očkování, my máme vlastně tři takové skupiny, které zajištujeme. Je to samozřejme to druhé očkování, které musí proběhnout do toho 28. dne, zajišťujeme seniory 80 plus a nakonec ještě i primární péči, to znamená praktiky, ambulantní specialisty, zubaře,“ uvedl hejtman Ivo Vondrák (ANO).

Ministr zdravotnictví v neděli řekl, že naočkování nejrizikovější skupiny, do které patří lidé nad 80 let a zdravotníci, bude mít proti původnímu plánu zpoždění zhruba o měsíc. Původně mělo skončit v únoru, potrvá ale nejspíš do konce března. Blatný také řekl, že není důvod k tomu, aby si některé nemocnice schovávaly vakcíny do zásoby, když chtějí mít jistotu, že jich budou mít dostatek na druhou dávku.