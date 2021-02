Přehrada Kryry má zavlažit lounské chmelnice. Stát se chystá na výkupy pozemků

Vodní nádrž má vyrůst na Podvineckém potoce nedaleko obce Kryry u Podbořan a s plochou 124 hektarů zaplaví chmelnice, pole a lesy. „Zábor pozemků pro vodní dílo Kryry se nachází na pozemcích šedesáti vlastníků a pro výkupy pozemků stát vyčlenil 365 milionů korun,“ informoval mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.

Dotčené vlastníky vodohospodáři obeslali loni v prosinci a počítají s tím, že jednání o výkupu potřebných pozemků potrvá pět let. Podle současného harmonogramu by se měla přehrada začít stavět za 14 let a hotová má být v roce 2041.

Dílo za tři miliardy

Vybudování nádrže, která pojme devět milionů kubíků vody, má stát skoro tři miliardy korun. Povodí Ohře nyní chystá zadání pro předprojektovou přípravu, která bude obsahovat řadu průzkumů a hodnocení celého záměru. „Budou se i navrhovat jednotlivé objekty vodního díla a modelovat na nich proudění vody,“ uvedl Svejkovský.

Voda do přehrady by měla proudit přivaděčem z Ohře. Hráz má být vysoká 21,7 metru a stát jen pár set metrů od obce Kryry. Její starosta Miroslav Brda (ZKOSSBK) přiznává, že z plánů místní původně nadšení nebyli, přínosy ale nakonec převládly.

„Pro naše občany to bude do budoucna přínos a pro nás (jako pro obec) to bude přínos v každém případě, protože rozpočet je schodkový a každá koruna se hodí,“ uvádí starosta Brda.

Přehrada by měla navíc nabídnout i pracovní příležitosti, protože se počítá s tím, že bude sloužit i rekreaci, ačkoliv to jejím hlavním účelem není. Kryry totiž v první řadě představují státní reakci na klimatickou zátěž.