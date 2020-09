O připravenosti Vysočiny na zhoršující se epidemiologickou situaci debatovali krajští lídři

Stávající hejtman Jiří Běhounek (ČSSD) se domnívá, že se z tématu stalo politikum. Všechny politické strany by měly přijít k rozumu a podle toho jednat jak ve sněmovně, tak v krajích. Dodal, že kraj už má připravena pro případ potřeby další restriktivní opatření, která projedná příští týden. Týkala by se například omezení zavírací doby pro restaurace (ve 22 či 21 hodin) a další zařízení, mohla by se dotknout i výuky ve školách.

Proti plošným opatřením se vyslovil Karel Fink (SPD) . Podle něj by se měly chránit rizikové skupiny - obezní lidé či třeba občané s vysokým krevním tlakem. Pod ochranou si představuje například dostatečné vybavení respirátory, na čemž by se měl podílet stát i kraj. Konkrétně u roušek hovořil čtyřech až pěti kusech na týden.

Tím už se diskuse v předvolební debatě více stočila ke konkrétním krokům na úrovni kraje.

Fink (SPD) se domnívá, že by se kraj měl připravit na druhou vlnou pandemie a reagovat hlavně na situací v jejích ohniscích. Plošně zavírat například ve 21 hodin by ničemu nepomohlo. Podpořil by větší testování promořenosti populace, z něhož by vzešly modelové situace pro přesné určování dalšího vývoje.

Nejhorší je smrt z vyděšení, řekl Dvořák za Koalici pro TOP Vysočinu (TOP 09 + KAN + Koruna Česká), i když by situaci nechtěl úplně zlehčovat. Chybí mu konkrétní čísla, jak těžký průběh nemoci v kraji je. Podle něho se dělají rozhodnutí na základě dat, která jsou nepřesná a kumulativní. Nešel by nad rámec toho, co doporučuje stát. Řekl, že by se nehroutil z toho, když je nárůst onemocnění u mladých lidí, kde průběh nemoci bývá lehčí.