Bábu pod kořenem bych zpracoval jinak, byla by to ale chyba, říká k ikonické reportáži TV Nova Rey Koranteng

Diváky TV Nova informuje o českých i zahraničních událostech, uvádí ale i reportáže o nehodách nebo narozených zvířatech v zoologických zahradách. To, co někomu může přijít na hraně seriózní žurnalistiky, vnímá jako něco, co k TV Nova patří. „Běžně rozšířený názor některé části populace je, že na Nově jsou to zvířátka a bouračky. Ale když se podíváte a skutečně analyzujete zprávy České televize a Novy, uvidíte, že obsahově to zas takový rozdíl není. Zásadní rozdíl je ve způsobu sdělení, obsahově je to velmi podobné,“ říká Rey Koranteng k Televizním novinám.

„Neexistuje nezajímavé téma, existuje pouze nezajímavé zpracování,“ myslí si moderátor a naráží přitom na reportáže, které se podle jeho názoru příliš nepovedly nebo které by udělal jinak. K nim patří i legendární reportáž „bába pod kořenem“. Tu by sice natočil jinak, byla by to podle něj ale chyba. „Patří do naší genetické výbavy. Zpravodajství na Nově, a už to bude 28 let, co Nova vysílá, má nějaký vývoj a tam to patří. Byla to nějaká etapa, dneska zpravodajství vypadá úplně jinak a toto si s sebou neseme. Ale já se za to nestydím,“ říká k reportáži, která zlidověla.

Od počasí k předvolebním superdebatám

Víc než k bulvárnějším nebo komerčním tématům Koranteng tíhne k politice, v posledních letech moderuje předvolební debaty, před nedávnými sněmovními volbami kritikou poměrně chválené. „Vždycky jsem byl trochu zvláštní dítě, od dětství jsem měl rád politiku, ale čistě teoreticky, nikdy bych nebyl praktik. Beru volby jako souboj. Jsou v tom emoce, výkony, strategie a taktika. Lidi jsou vždycky fascinovaní hokejovým nebo fotbalovým turnajem, kde jde o nic, tam jde o platy hráčů, upřímně řečeno. Ale pokud jde o volby, tam jde o naše životy,“ vysvětluje svůj zájem o politiku.