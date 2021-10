Kvůli článku po sobě nechal házet fekáliemi na poli. Kromě osobitých reportáží ale bude Ivan Brezina navždy ten, kdo porazil Miloše Zemana u soudu

„Pro nás bylo důležité dělat věci tak, aby je nikdo nebral smrtelně vážně,“ říká Brezina. A vycházelo to. Avšak jen do doby, kdy Maxim změnil majitele a ten změnil styl humoru. Dnes už by navíc podle Breziny styl tehdejšího Maximu ani nefungoval. „Doba se změnila a jsme čím dál víc v zajetí představy, že přece z toho a toho si nemůžeme dělat legraci. Že je nekorektní trefovat se do jednotlivých menšin, ale v nadsázce. A že určité věci se na veřejnosti neříkají,“ domnívá se Brezina.

„Jediný způsob, jak přinutit lidi se zamyslet, je to přehnat nebo vymyslet formu, kdy informaci podám způsobem, že z toho šumu vystoupí jako převratná událost. Třeba si stoupnete s hákovým křížem na náměstí a zavoláte na sebe policajty. Tak to prostě funguje,“ říká Ivan Brezina a zmiňuje jednu ze svých reportáží pro magazín Maxim. V Semilech chtěl tehdy upozornit na nevhodnost zobrazení srpu a kladiva na jedné z budov.

Když psal sám o sobě, o intimních tématech a dělal si legraci ze sebe i z ostatních, cítil se nejsvobodněji. Taková léta zažil novinář Ivan Brezina v magazínu Maxim v době jeho největší slávy. S kolegy se mu tehdy povedlo z časopisu pro pány vytvořit list, který do rukou rády brávaly, podle Brezinových slov, i inteligentní ženy.

V 90. letech jsme pluli na zlaté feťácké dávce

Kariéru novináře, který dnes píše pro víkendovou přílohu Mladé fronty Dnes, začínal na začátku 90. let ve Studentských listech. Nepřišel tam jako redaktor, ale ještě jako student Přírodovědecké fakulty. „Byl jsem naprostý lajk, všem jsem koukal pod prsty, učil jsem se od všech. A to byl ten moment, kdy jsem si řekl, že mě to baví a naplňuje a že se vykašlu na přírodovědu. Sedět v laboratoři a něco zkoumat… Já jsem ji pak teda dostudoval, dostudoval jsem ale i tu novinařinu,“ vzpomíná Brezina.

Právě 90. léta prožíval podobně euforicky jako léta strávená v Maximu. „Co jsme zažívali koncem roku 1989 do roku 1993, tak si představuju, že prožívá feťák, když si píchne pořádnou dávku. To byla jedna velká euforie, kdy se svět otevřel všem možnostem včetně toho konečně psát věci, o kterých si myslíte, že se mají někde objevit. To jsme opravdu pluli na zlaté feťácký dávce a dodnes si vzpomenu, jak jsem skoro nemusel spát. Jak jsem téměř tři roky dělal tisíc věcí denně i nočně,“ říká Brezina. Tato euforie ho ale taky něco stála. V jeho případě psychické i fyzické zhroucení.